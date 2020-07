Foot - Mercato - PSG

Mercato : Rennes avertit clairement le PSG et l'OM !

Publié le 18 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur le mercato du Stade Rennais, Nicolas Holveck, le président du club breton, se montre clair concernant les joueurs ciblés par l'OM et le PSG notamment.

Les dossiers s'empilent sur le bureau de Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais. Et c'est surtout dans le sens des départs que ça devrait bouger puisque de nombreux joueurs sont convoités. A commencer bien sur par Eduardo Camavinga annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, ou encore de M'Baye Niang, priorité de l'OM pour renforcer son secteur offensif. Enfin les situations de Faitout Maouassa et Hamari Traoré, en fin de contrat dans un an et suivis par le PSG, sont également à surveiller.

Holveck évoque les cas Niang et Camavinga