Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opportunité à saisir pour Villas-Boas avec… Loïc Rémy ?

Publié le 21 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour cet été, l’OM pourrait notamment avoir une carte à jouer avec Loïc Rémy.

Dernièrement, le LOSC annonçait sa séparation avec Loïc Rémy. A 33 ans, le Français allait donc ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Et après l’Espagne, l’Angleterre et la France, l’attaquant était attendu du côté de l’Italie. En effet, il était annoncé que Rémy devait s’engager avec le club de Benevento. Ce lundi, il avait d’ailleurs rendez-vous pour passer sa visite médicale. Problème, il n’a pas satisfait lors de ces tests médicaux selon les différents médias transalpins. Pour Rémy, ce transfert à Benevento est désormais totalement remis en question, lui qui est donc toujours sans club pour la saison prochaine. Une opportunité à saisir pour l’OM ?

Rémy à l’OM, saison 2 ?