Foot - Mercato

Mercato : Ibrahimovic aurait pu jouer pour Bielsa !

Publié le 21 juillet 2020 à 16h59 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2020 à 17h01

Cet hiver, Zlatan Ibrahimovic aurait très bien pu rejoindre la deuxième division anglaise, au lieu du Milan AC.