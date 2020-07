Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi... Germain réagit sur la vente !

Publié le 21 juillet 2020 à 16h45 par D.M.

Valère Germain a évoqué les rumeurs sur une possible vente de l’OM. L’attaquant n’a pas voulu s’épancher sur le sujet et préfère se concentrer sur les terrains.

C’est le principal sujet du côté de Marseille. Mourad Boudjellal a annoncé le 26 juin dernier qu’il était porteur d’une offre de rachat de l’OM avec des « fonds étatiques et privés du Moyen-Orient. » L’ancien président du RCT s’est notamment associé avec l’hommes d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi pour tenter de mener à bien ce projet. Toutefois, la porte-parole de Frank McCourt a indiqué que l’OM n’était pas à vendre : « Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation. »

« Sur ce qu'il se passe en dehors, on n'a pas notre mot à dire »