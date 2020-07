Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho et Ndombele pourraient dynamiter les plans de Leonardo !

Publié le 21 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Milan Skriniar pourrait rejoindre Tottenham qui souhaite proposer un échange entre le Slovaque et Tanguy Ndombele.

Pour pallier au départ de Thiago Silva en août prochain, la direction du Paris Saint-Germain souhaiterait recruter du lourd. Milan Skriniar est l’une des pistes étudiées par Leonardo. Défenseur de l’Inter Milan sous contrat jusqu’en 2031, le Slovaque ne cesse de progresser et est désormais considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A, en dépit de ses récentes prestations mitigées. Mais la concurrence est rude pour le PSG. En effet, Manchester City est à l’affût et souhaite également renforcer sa charnière centrale cet été. Mais un autre cador anglais serait entré dans la course…

Vers un échange Ndombele-Skriniar ?