Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelles révélations sur les coulisses du dossier Aouchiche...

Publié le 21 juillet 2020 à 11h30 par Dan Marciano

Adil Aouchiche s’est engagé avec l’ASSE notamment grâce à l’effort de persuasion de Roland Romeyer et de Claude Puel. Pourtant, de prestigieux clubs européens auraient toqué à la porte de l’ancien joueur du PSG.

Le grand public avait découvert son visage le 30 août 2019. Face au FC Metz, Thomas Tuchel avait décidé de lancer dans le grand bain un jeune milieu de terrain : Adil Aouchiche. Titularisé au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti et d’Idrissa Gueye, le joueur de 17 ans était alors devenu le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue 1 avec le PSG et pour beaucoup, il représentait l’avenir du club parisien. Mais, à l’instar de son partenaire au centre de formation Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG et de s’engager avec l’ASSE jusqu’en 2023. Un feuilleton qui aura duré de longues semaines et qui a connu de nombreux rebondissements..

Des cadors européens ont suivi Adil Aouchiche

Adil Aouchiche n’a fait qu’une seule apparition en Ligue 1 cette saison. Mais cela a été suffisant pour attirer le regard de nombreux clubs européens. Comme le 10 Sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 20 juin dernier, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont coché le nom du jeune joueur et envisageaient une offensive dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout puisque selon les informations de France Football, des clubs de toute l’Europe seraient venus aux renseignements à l’instar de Leicester et même du FC Barcelone. Journaliste pour Sky et The Guardian , Fabrizio Romano a également évoqué un intérêt de la Juventus. Adil Aouchiche aurait également suscité la convoitise de nombreux clubs de Ligue 1 comme Rennes ou Lille. Mais le milieu de terrain, qui privilégiait un club français, a finalement opté pour l’option l’ASSE.

Puel et Romeyer ont joué un rôle crucial