Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius Jr prêt à quitter Zidane pour rejoindre Neymar ?

Publié le 21 juillet 2020 à 14h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Vinicius Jr pourrait avoir un choix déterminant à faire cet été : rester au Real Madrid et tenter de s'y imposer, ou rejoindre le club parisien où évolue son ami Neymar. Et il semble que l'attaquant de 20 ans ait déjà tranché.

Ce n'est pas parce qu'une crise sanitaire a secoué le monde du football que Leonardo a perdu toutes ses ambitions pour le mercato estival. Désireux de renforcer le secteur offensif, le directeur sportif du PSG lorgnerait toujours Vinicius Jr, le grand espoir du Real Madrid. Ce dernier est annoncé dans le viseur du club parisien depuis plusieurs mois maintenant, et selon les dernières informations d'Eduardo Inda, cela serait donc toujours d'actualité. Leonardo voudrait se servir de la présence de Neymar au PSG pour convaincre le jeune international brésilien de rallier la capitale française, mais cela s'annonce difficile.

Vinicius Jr encore loin du PSG