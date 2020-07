Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Tout est enfin réglé pour Victor Osimhen !

Publié le 21 juillet 2020 à 13h30 par Bernard Colas

En négociation avec le Napoli depuis de longues semaines, Victor Osimhen devrait enfin rejoindre les Azzurri dans les prochains jours. La fin d'un long feuilleton qui a connu de gros rebondissements.

Après avoir flambé sous les couleurs lilloises le temps d'une saison (18 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues), Victor Osimhen s'apprête déjà à quitter le nord de la France. Comme le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 30 juin, le LOSC et le Napoli ont trouvé un accord pour le transfert de l'international nigérian contre une offre avoisinant 80M€, mais depuis, l'affaire traîne en longueur. En effet, l'attaquant de 21 ans a voulu prendre son temps avant de sceller son avenir et a changé d'agent entre-temps, ce qui a logiquement ralenti les négociations avec le Napoli. De quoi faire naître le doute dans l'esprit des supporters, tandis que le club italien a mis la pression auprès d'Osimhen afin d'être fixé.

Osimhen (enfin) au Napoli

Néanmoins, comme indiqué par le 10 Sport , c'est bien à Naples que Victor Osimhen poursuivra sa carrière. Proche du joueur, le journaliste Oma Akatugba a confirmé sur Radio Punto Nuovo que tout était déjà presque bouclé dans ce dossier : « Oui, il a envie d'aller à Naples. Il est déjà à 90% un joueur de Naples. Il y est déjà allé deux fois, il a été frappé par la ville, par le projet du club, par tout ce que Naples peut lui offrir. Il a lu tous les messages que les fans napolitains lui ont écrits durant cette période, il a été impressionné et a hâte de devenir un nouveau joueur de Naples. Il n'a jamais refusé les Azzurri , a indiqué Akatugba. Il est certain que cela se fera dans le courant de cette semaine. Victor sera annoncé par Naples et deviendra le footballeur africain le mieux payé de l’histoire. » Une version confirmée par le journaliste Manu Lonjon ce mardi, ajoutant que l'opération devrait au final atteindre les 70M€ hors bonus. Le LOSC devrait donc, comme annoncé par le 10 Sport il y a près d'un mois, toucher à terme une somme avoisinant 80M€.

« Lille voulait le vendre uniquement à Naples »