Mercato - OM : McCourt attaque Ajroudi et Boudjellal en justice !

Publié le 21 juillet 2020 à 20h15 par A.C. mis à jour le 21 juillet 2020 à 20h28

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué virulent à l’encontre de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi.

C’est le dossier du moment, en France. Depuis que Mourad Boudjellal a annoncé au micro de RMC qu’il est concerné par un ambitieux projet de rachat de l’Olympique de Marseille, tout s’est emballé. Il faut dire que l’ancien du RCT n’est pas du genre à mâcher ses mots et il a fait plusieurs sorties sur le sujet. Parallèlement, Mohamed Ayachi Ajroudi, qui est à la tête de ce projet de rachat de l’OM, fait également campagne. « On veut investir dans le club. On a des objectifs et pour les atteindre, il faut mettre les moyens qu'il faut » a expliqué l’homme d’affaires franco-tunisien à La Provence . « On n'a pas défini un montant. Qui a sorti la somme de 700 millions ? Personne dans notre équipe. On veut faire un club qui gagne ». Pourtant la réponse du côté de l’OM est ferme : Frank McCourt n’est actuellement pas vendeur.

« L’Olympique de Marseille a décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal »