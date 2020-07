Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait tombé sous le charme d’un ancien joueur de l’OM !

Publié le 21 juillet 2020 à 19h45 par D.M.

Villarreal pourrait prochainement s’offrir Zambo Anguissa. Mais le milieu de terrain pourrait aussitôt être placé sur la liste des transferts afin de réaliser une plus-value. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus resteraient attentifs à la situation.

Leonardo veut profiter du mercato estival pour renforcer l’effectif parisien et notamment au milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, la priorité se nomme Sergej Milinkovic Savic (Lazio Rome). Le directeur sportif du PSG apprécie également le profil de Lorenzo Pellegrini (AS Roma). Mais du côté du Qatar, on privilégie plutôt un transfert d’Ismaël Bennacer qui évolue cette saison au Milan AC. Par ailleurs, Leonardo continuerait d’activer d’autres pistes et garderait notamment un œil sur un ancien joueur de l’OM.

Le PSG sur les traces de Zambo Anguissa ?