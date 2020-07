Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur du Real Madrid recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 22 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Si le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, Leonardo semble lui aussi avoir certains objectifs chez les Merengue. Quel joueur de Zidane aimeriez-vous d’ailleurs recruter au PSG ?

L’été dernier, l’axe PSG-Real Madrid avait fonctionné avec le chassé-croisé entre Keylor Navas et Alphonse Areola. Mais entre les deux clubs, les affaires seraient loin d’être terminées. Et forcément, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Les Merengue rêvent du prodige français, mais il va falloir patienter encore un peu car cette opération ne se fera pas cet été comme l’a annoncé Mbappé ce mardi : « Je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive ». Rendez-vous donc en 2021 pour voir l’assaut du Real Madrid, en attendant, Leonardo pourrait lui tenter de se servir au sein de l’effectif de Zinedine Zidane…

Leonardo ne lâche rien pour Vinicius Jr

Leonardo voudrait lui aussi jouer un mauvais tour au Real Madrid en s’offrant l’un des cracks de Zinedine Zidane : Vinicius Jr. Selon les informations d’Eduardo Inda, le directeur sportif du PSG suivrait toujours de très près le crack brésilien. Cet intérêt ne date pas d’aujourd’hui, et l’ancien de Flamengo pourrait notamment venir renforcer le secteur offensif amputé notamment d’Edinson Cavani. Mais au sein de l’effectif de la Casa Blanca, d’autres joueurs pourraient pourquoi pas intéresser le PSG à l’instar de Karim Benzema, James Rodriguez dont le nom a d’ailleurs été soufflé à Leonardo par Jorge Mendes selon nos informations, Casemiro, Federico Valverde ou encore Ferland Mendy.



Alors, quel joueur du Real Madrid recruteriez-vous au PSG ?