Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez brise enfin son silence !

Publié le 22 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Silencieux jusque-là, Lautaro Martinez a lancé un message assez clair au sujet de son avenir, alors que son nom est régulièrement lié au FC Barcelone.

Viendra ? Ne viendra pas ? Voilà des mois que les quotidiens catalans se posent la question, pour Lautaro Martinez. D’après Mundo Deportivo , l’attaquant aurait donné son accord au FC Barcelone ce printemps déjà, attendant patiemment que son transfert se boucle. C’était sans compter sur l’Inter. Le club milanais n’a jamais semblé vouloir vendre l’Argentin, l’un des meilleurs joueurs d’Antonio Conte. « Les rumeurs sont emportées par le vent » a encore récemment lancé l’administrateur délégué Giuseppe Marotta. « Il n'a jamais exprimé son intention de partir. Nous l'apprécions, il a eu un moment compliqué, mais il remonte la pente peu à peu ». Effectivement, si on a entendu à peu près tout le monde sur ce sujet, de Lionel Messi à Quique Sétien en passant par Conte et Marotta, le principal concerné ne s’est jamais vraiment exprimé.

Lautaro Martinez déclare son amour à l’Inter

Jusqu’à maintenant ! Avant le match face à la Fiorentina de ce mercredi, comptant pour la 35e journée de Serie A, Lautaro Martinez a en effet lâché un message assez parlant, concernant son avenir. « J’admire énormément Conte, car il nous fait grandir de jour en jour. Il m’a donné sa confiance et pour moi, c’est quelque chose de très important » a expliqué l’attaquant de l’Inter, d’après Sport Mediaset . « Je suis un garçon qui se bat toujours. Pour mes propres objectifs, pour ceux de l’équipe et pour le bonheur des supporters de l’Inter. J’essaie toujours de donner 110% pour ce club, pour tous les gens qui l’aiment et pour le maillot de l’Inter ». Des mots qui n’ont pas vraiment du faire plaisir, du côté du FC Barcelone...

