Mercato - OM : Ajroudi sort du silence après la sortie fracassante de McCourt !

Publié le 22 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

À la suite du communiqué de l'OM qui annonce que le club phocéen attaque en justice Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, l'homme d'affaires franco-tunisien a tenu à sortir du silence et répondre à Frank McCourt.

Le feuilleton du rachat de l’OM n’est pas prêt de se terminer. Porteurs d’un projet de rachat, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi déclarent depuis plusieurs semaines leur volonté de racheter le club phocéen. Une communication qui ne passe pas pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt qui l’ont fait savoir dans un communiqué officiel : « À un moment où le club a obtenu des succès significatifs et est en train de bâtir un avenir prometteur, ces deux individus ont décidé de lancer une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges. L’Olympique de Marseille a décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. » Une annonce qui a forcé les deux principaux destinataires de ce communiqué à contre-attaquer comme l’a récemment fait Mohamed Ayachi Ajroudi…

« C’est bien, on va se défendre »