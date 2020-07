Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Rongier sur les rumeurs de rachat

Publié le 21 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors que l'actualité de l'OM est rythmée par les rumeurs de rachat, Valentin Rongier a été interrogé sur ces différents bruits...

Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont à la tête d‘un projet fou : racheter l’OM. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient (…). Effectivement, nous allons faire une offre de rachat », avait déclaré l’ancien président du RCT en juin dernier. Une opération XXL qui fait du bruit depuis plusieurs semaines, notamment dans la presse où les deux hommes enchaînent les entretiens et interviews. Cependant, ce dossier n’affecte pas le vestiaire, comme l’avait récemment expliqué Valère Germain : « Tout ce qui se passe en dehors, on n’a pas notre mot à dire ». Et son coéquipier Valentin Rongier est sur la même longueur d’onde…

« Ces histoires ne sont pas de notre ressort »