Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour cette star !

Publié le 22 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone songerait toujours à Pierre-Emerick Aubameyang, le dossier Lautaro Martinez se compliquant les jours passants. Néanmoins, Arsenal serait convaincu de pouvoir conserver le Gabonais.

À cause de ses difficultés financières accentuées par la crise économique engendrée par le Covid-19, le FC Barcelone ne serait en l’état pas en mesure de débourser une somme importante pour le transfert de Lautaro Martinez. De quoi permettre à Mundo Deportivo de relancer le dossier Pierre-Emerick Aubameyang dont le nom est lié au Barça depuis cet hiver. En outre, n’ayant qu’un an restant sur son contrat avec Arsenal, le Gabonais pourrait quitter le club londonien à prix réduit. Cependant, Mikel Arteta a bon espoir de conserver son attaquant vedette.

Arteta est confiant pour Aubameyang