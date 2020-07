Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est dans une impasse pour Gareth Bale !

Publié le 22 juillet 2020 à 15h30 par B.C. mis à jour le 22 juillet 2020 à 15h45

En froid avec Zinedine Zidane, Gareth Bale n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid cet été, au grand dam du club espagnol, qui souhaite rapidement s'en séparer.

Proche d'un départ vers la Chine l'été dernier, Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid, mais l'international gallois a vécu une saison catastrophique avec seulement 20 apparitions toutes compétitions confondues, pour 3 buts au total. En effet, Zinedine Zidane ne compte pas sur son joueur et espère s'en séparer dès le prochain mercato estival. Toutefois, avec un contrat courant jusqu'en juin 2022, Gareth Bale apparaît en position de force pour son avenir, et comme l'a expliqué son agent il y a quelques jours, l'attaquant de 31 ans ne compte pas plier bagage.

« Gareth aime vivre à Madrid et il ne va nulle part »

Alors que Zinedine Zidane a carrément décidé de se passer des services de son joueur ces dernières semaines, Jonathan Barnett a certifié que son protégé ne bougera pas durant le mercato. « Gareth va bien. Il a encore deux ans de contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part. Il est toujours aussi bon que n’importe quel joueur du Real Madrid. Bien sûr, il y a eu des intérêts, mais il y a peu de clubs dans le monde qui peuvent se l’offrir. C’est dommage qu’il ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid actuellement, mais il ne va pas partir », a expliqué l'agent de Bale sur la BBC . Ce dernier en a d'ailleurs profité pour assurer qu'il n'y avait « pas de haine » entre l'attaquant et Zinedine Zidane. Difficile néanmoins de croire que la relation entre les deux hommes est idéale, mais cela n'incite toutefois pas Gareth Bale à changer de destination.

Le Real va-t-il payer pour se libérer de Bale ?