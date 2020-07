Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen lâche une nouvelle bombe !

Publié le 22 juillet 2020 à 15h00 par B.C.

Alors que les supporters du LOSC et du Napoli attendent l'officialisation du transfert de Victor Osimhen, tout serait déjà signé dans ce dossier.

Après une saison en Ligue 1, Victor Osimhen s'apprête déjà à quitter le LOSC. En effet, le 10 Sport vous révélait dès le 30 juin l'existence d'un accord entre le club lillois et le Napoli pour le transfert de l'international nigérian de 21 ans. Cependant, ce dossier a traîné en longueur puisque le joueur a voulu prendre son temps avant de s'engager en faveur du club italien, notamment suite à une ultime tentative de Liverpool et de Tottenham. Le changement d'agent de Victor Osimhen n'a pas non plus facilité les négociations, mais c'est bien à Naples que l'attaquant évoluera la saison prochaine. Désormais les supporters des deux écuries attendent l'officialisation de ce transfert, et à en croire ce proche d'Osimhen, tout serait déjà bouclé.

« Pour autant que je sache, le contrat d'Osimhen avec Naples est signé »