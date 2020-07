Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouchiche, Kouassi… Deux cas épineux qui font encore parler !

Publié le 22 juillet 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 22 juillet 2020 à 14h33

Alors que le PSG a une nouvelle fois perdu des pépites cet été avec les départs libres de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, Thiago Motta affiche de grands regrets à ce sujet, lui qui avait dirigé les deux jeunes l’an passé dans la capitale.

« Je regrette toujours si on perd des joueurs. J’aime beaucoup travailler avec les jeunes. Je suis triste et déçu, mais pas personnellement, comme un entraîneur (…) J’aime beaucoup Tanguy, ce n’est pas un secret », avait lâché Thomas Tuchel le 27 juin dernier, affichant donc ses regrets de voir filer gratuitement Tanguy Kouassi qui a refusé de signer un contrat professionnel au PSG pour s’engager avec le Bayern Munich. Et le défenseur central a ensuite été imité par son compère Adil Aouchiche, qui a lui aussi quitté le PSG libre cet été pour débarquer à l’ASSE. Comme depuis le début de l’ère QSI, le club de la capitale a donc toujours autant de mal à conserver ses jeunes éléments, et ces cas Aouchiche et Kouassi n’ont pas manqué de faire réagir.

Motta regrette déjà Kouassi et Aouchiche

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Thiago Motta a livré son point de vue à ce sujet, lui qui connaît bien Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche pour les avoir entraîné en équipe de junes du PSG la saison passée : « Aouchiche, j’aime beaucoup son jeu, il a quelque chose. Au milieu, il peut jouer devant la défense, sur un côté, il a quelque chose de différent des autres, il marque beaucoup. Il a ça en lui, une bonne qualité de frappe, il sait être au bon moment dans la surface et il récupère beaucoup de ballons. J’aurais aimé les voir en équipe première et s’y imposer, comme Kimpembe », indique l’ancien entraîneur de jeunes au PSG, qui estime donc qu’Adil Aouchiche avait tout pour s’imposer dans la capitale.

Le PSG en grande partie responsable…