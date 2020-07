Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/ASSE : Le choix d’Adil Aouchiche a été «mûrement réfléchi»…

Publié le 22 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

Ce lundi, l’ASSE a officialisé l’arrivée d’Adil Aouchiche, qui n’a pas souhaité signer son premier contrat pro avec le PSG. Un choix qui en interpelle certains, mais pour d’autres, cela semble être la bonne décision.

A 18 ans, Adil Aouchiche était annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation du PSG. Il avait d’ailleurs montré de belles choses cette saison quand Thomas Tuchel lui avait donné sa chance. Finalement, cette belle histoire a pris fin il y a quelques jours. En effet, le milieu de terrain a imité Tanguy Kouassi en choisissant de ne pas signer pro avec le PSG. Et c’est l’ASSE qu’Aouchiche a officiellement rejoint ce lundi, lui qui était pourtant courtisé par les plus grands clubs européens. « Je suis très heureux. C'est une immense fierté pour moi de signer à l'AS Saint-Étienne », expliquait le néo-Stéphanois après la signature de son contrat.

« Là, il cherchait des garanties de temps jeu supérieures à ce qu’il pouvait avoir à Paris »