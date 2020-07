Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un soldat de Tuchel se rapproche de la sortie !

Publié le 22 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Seulement un an après son arrivée au PSG, Idrissa Gueye ne sera pas retenu par Leonardo en cas de belle offre cet été, et Manchester United songe désormais au milieu de terrain de Thomas Tuchel.

« Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le Directeur sportif, et il n'a jamais été question de départ… Il ne m'a jamais parlé ni de transfert ni d'envie que je parte », indiquait Idrissa Gueye début juin, indiquant donc clairement qu’il n’était pas question pour lui de quitter le PSG cet été. Pourtant, le milieu de terrain sénégalais dispose d’une belle cote sur le marché des transferts, et malgré ces propos, Leonardo ne sera pas contre un départ de Gueye cet été pour remplir les caisses du PSG.

MU débarque pour Gueye