Mercato - Real Madrid : Gareth Bale va donner des maux de tête au Real !

Publié le 22 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, on ne compte clairement plus sur Gareth Bale. Pour autant, ce n’est pas pour cela que le Gallois va rendre service aux Merengue en faisant ses valises cet été…

Suite à son transfert avorté en Chine l’été dernier, Gareth Bale est reparti pour une nouvelle saison au Real Madrid… mais surtout avec Zinedine Zidane. Et entre les deux hommes, cela a été compliqué et cela n’a pas changé lors de cet exercice. Le Gallois n’était clairement pas dans les plans du technicien madrilène, de quoi forcément relancer le feuilleton autour de l’avenir de l’ancien joueur de Tottenham. Bale a encore 2 ans de contrat au Real Madrid, où on cherche forcément à s’en débarrasser. Mais encore faut-il trouver preneur, mais aussi que le principal intéressé souhaite s’en aller.

« Il ne va nulle part »