Mercato - Real Madrid : Avenir, Zidane… La franche mise au point du clan Bale !

Publié le 20 juillet 2020 à 16h30 par T.M.

Ecarté du groupe de Zinedine Zidane lors des dernières rencontres du Real Madrid, Gareth Bale est dans une situation délicate. Pour autant, tout semble aller pour le mieux pour le Gallois, qui n’a aucune envie d’aller voir ailleurs cet été.

En mars dernier, s’il y en avait bien un qui n’avait pas le sourire en voyant Zinedine Zidane revenir au Real Madrid, c’est bien Gareth Bale. En effet, cela ne s’est pas bien passé entre les deux hommes lors du premier passage de l’entraîneur français. Et depuis, rien n’a changé. Le Gallois a d’ailleurs dû repartir avec la Casa Blanca cette saison suite à son transfert avorté vers la Chine l’été dernier. Et que cela aura été compliqué pour le joueur de 31 ans qui n’est apparu qu’à 20 reprises cette saison, toutes compétitions confondues. D’ailleurs, ces dernières semaines, la situation de Gareth Bale a encore empiré à cause de son comportement. Et Zinedine Zidane ne l’a d’ailleurs même pas appelé pour les derniers matchs du Real Madrid. « C’est une décision technique, rien de plus », a assuré Zizou ce dimanche après la rencontre face à Leganés. Forcément, l’avenir du Gallois est au centre des interrogations, lui qui a encore 2 ans de contrat.

« Il ne va pas partir »

Partira ? Ne partira pas ? Gareth Bale ne semble pas être dérangé de ne pas jouer au Real Madrid. Continuer comme cela pourrait donc lui convenir. Et ce lundi, pour la BBC , Jonathan Barnett, agent du Gallois, a confirmé qu’un départ n’était clairement pas à l’ordre du jour : « Gareth va bien. Il a encore deux ans de contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part. Il est toujours aussi bon que n’importe quel joueur du Real Madrid. Bien sûr, il y a eu des intérêts, mais il y a peu de clubs dans le monde qui peuvent se l’offrir. C’est dommage qu’il ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid actuellement, mais il ne va pas partir ». Bale se sent donc bien au Real Madrid, un confort qu’il n’entend pas quitter même dans le cadre d’un prêt, qui lui donnerait pourtant la possibilité de retrouver du temps de jeu avant l’Euro l’été prochain. « Un prêt avant l’Euro ? Il veut jouer pour les Pays de Galles à l’Euro. Il veut toujours bien jouer pour les Pays de Galles. Gareth est l’un des meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs ne sont pas prêtés », a ainsi poursuivi Barnett.

« Il n’y a pas de haine »