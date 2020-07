Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende envoie Messi à Manchester City !

Publié le 20 juillet 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi aurait gelé les discussions pour la prolongation son contrat au FC Barcelone, Rivaldo considère que l’international argentin pourrait être tenté par le projet de rallier Manchester City pour y retrouver Pep Guardiola si jamais il vient à partir en 2021.

Lassé des mauvais résultats sportifs du FC Barcelone, de la gestion de Josep Maria Bartomeu et agacé d’être fréquemment désigné coupable des maux du Barça, Lionel Messi aurait pris la décision d’interrompre les discussions pour la prolongation de son contrat. C’est ce qu’a affirmé dernièrement la Cadena SER , annonçant ainsi que la saison 2020/2021 pourrait être la dernière du sextuple Ballon d’Or dans les rangs de son club de toujours. Pour autant, rien ne serait fixé pour l’heure, d’autant plus que Josep Maria Bartomeu a clamé à plusieurs reprises que Lionel Messi terminera bien par prolonger son bail expirant en 2021. Cependant, si jamais il venait à s’en aller, la question se pose de savoir où l’Argentin de 33 ans pourrait rebondir pour vivre ses dernières années professionnelles en Europe. Et aux yeux de Rivaldo, passé par le Barça entre 1997 et 2002, il ne serait pas surprenant de voir Lionel Messi retrouver Pep Guardiola du côté de Manchester City.

« Retrouver Pep Guardiola à Manchester City sera tentant pour lui »