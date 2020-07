Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel pourrait perdre un cadre cet été !

Publié le 20 juillet 2020 à 15h15 par A.D.

Zsolt Löw serait dans le collimateur de Hoffenheim. Ancien joueur du club allemand, le coach adjoint de Thomas Tuchel au PSG pourrait prendre la succession d'Alfred Schreuder, remercié il a quelques semaines.

Lors de l'été 2018, Zsolt Löw a rejoint le PSG avec Thomas Tuchel. Entraîneur adjoint du club de la capitale, le natif de Budapest aurait pu prendre le large cet hiver. En effet, Zsolt Löw aurait été suivi de près par Stuttgart. Interrogé sur l'intérêt du club allemand, le Hongrois avait lâché ses vérités. « Pour le moment, personne de Stuttgart ne m’a contacté. Ce que je peux dire c’est que je me sens bien à Paris. J’ai encore un an et demi de contrat et nous avons encore de gros objectifs. Je me concentre actuellement sur cela » , avait-il confié à Bild à la fin du mois de décembre. Si Zsolt Löw n'a pas quitté le PSG, son avenir serait toujours incertain.

L'adjoint de Tuchel dans la short-liste de Hoffenheim