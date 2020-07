Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale sur le départ ? Zidane répond !

Publié le 15 juillet 2020 à 14h00 par G.d.S.S. mis à jour le 15 juillet 2020 à 14h02

En difficulté sous les ordres de Zinedine Zidane au sein du Real Madrid, Gareth Bale est toujours annoncé sur le départ. Et l’entraîneur français est monté au créneau à ce sujet.

Déjà passé proche d’un départ en Chine l’été dernier, Gareth Bale (30 ans) continue de faire couler beaucoup d’encre quant à son avenir très incertain au Real Madrid. L’ailier gallois, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club merengue , peine toujours autant à obtenir un temps de jeu satisfaisant sous les ordres de Zinedine Zidane, au même titre que James Rodriguez. Pourtant, interrogé en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du Real Madrid a préféré botter en touche au sujet de Bale.

« Vous essayez de nous mettre en opposition, mais… »