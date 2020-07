Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait déjà une garantie pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 22 juillet 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance comme étant le grand rêve du Real Madrid en matière de recrutement, le club madrilène pourrait passer à l’action en 2021 pour tenter de le recruter. Cependant, l’écurie présidée par Florentino Perez ainsi que l’attaquant français aimeraient mettre les formes dans ce feuilleton complexe et ne surtout pas agir dans le dos du PSG.

Il n’y aura pas de feuilleton Kylian Mbappé cet été, comme cela était plus ou moins attendu depuis le passage de la pandémie de COVID-19 et le climat de récession que celle-ci a provoqué sur le marché des transferts. Et pour cause, après que le président du Real Madrid, Florentino Perez, ait dernièrement affirmé que la venue du Français n’était pas au programme pour la session estivale des transferts à venir, l’attaquant du PSG a lui-même clarifié son avenir ce mardi au micro de beIN Sport en affirmant qu’il sera évoluera toujours du côté du Parc des Princes pour une quatrième année consécutive. « Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a expliqué le Champion du Monde 2018 à la mi-temps du match amical du PSG contre le Celtic Glasgow (4-0). Toutefois, s’il est désormais acté que Kylian Mbappé sera parisien en 2020/2021, cette quatrième année avec les champions de Ligue 1 pourrait bien être sa dernière. Arrivant au terme de son contrat en juin 2022, l’attaquant de 21 ans sera à un an de la fin de ce même bail à l’été 2021, chose qui ne pourrait laisser d’autres choix à Leonardo de le vendre sous peine de le voir partir librement l’été suivant. Pour autant, si Kylian Mbappé pourrait être tenté de repousser les avances du PSG dans l’optique de prolonger son contrat afin de pousser le club à le céder au Real Madrid en 2021, ce n’est pas pour autant que le joueur arrivé en provenance de l’AS Monaco en 2017 aurait l’intention de mettre à mal ses rapports avec les dirigeants du club francilien.

Kylian Mbappé ne souhaite pas froisser le PSG

En effet, si Kylian Mbappé s’en va en juin 2021, ou même à un autre moment, il souhaiterait que ce départ se produise dans les règles et ne souhaiterait pas entrer en conflit avec l’écurie qui lui a permis de s’affirmer au plus haut niveau après qu’il ait simplement montré de belles promesses du temps où il évoluait avec le club de la principauté. C’est du moins ce qu’affirme MARCA ce mercredi, qui explique que la déclaration faite par Kylian Mbappé signifie que le Français ne souhaite aucune tension avec ses dirigeants. Bien au contraire, le Champion du Monde 2018 souhaitait que son départ se produise d’un commun accord avec qu’il ait rempli ses objectifs sportifs avec le PSG. D’ailleurs, comme le note le quotidien madrilène, les objectifs sportifs restants de l’international français sont assez simples puisqu’il a déjà tout gagné avec les pensionnaires du Parc des Princes… excepté la Ligue des Champions. Pour l’heure, il est à trois rencontres de ce sacre ultime avec le Final 8 prévu en août prochain. En cas de victoire dans cette édition inédite de la plus prestigieuse des compétitions européennes, même si tout reste encore à faire dans cette optique, il serait donc possible que l’attaquant français participe à la saison du cinquantenaire du PSG pour son jubilé, avant de s’en aller avec le sentiment du devoir accompli. Du reste, une chose serait certaine : Kylian Mbappé n’ira pas au clash avec le club de la capitale française, et il semblerait que le Real Madrid soit dans une optique similaire à celle du joueur ayant passé une partie de son enfance à Bondy.

Le Real Madrid avertira le PSG s'il veut enrôler Kylian Mbappé