Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole relance le feuilleton Mbappé !

Publié le 22 juillet 2020 à 14h45 par H.G. mis à jour le 22 juillet 2020 à 14h47

Alors que le PSG aimerait le prolonger face à la volonté annoncée du Real Madrid de l’accueillir dans un an, Kylian Mbappé continuerait de temporiser sur le sujet à deux ans la fin de son contrat au sein du club de la capitale.

« Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a lâché Kylian Mbappé ce mardi au micro de beIN Sport , actant ainsi le fait qu’il restera bien au PSG la saison prochaine pour une quatrième année. Cette annonce n’est pas forcément une surprise puisque Florentino Perez avait lui-même annoncé dernièrement que le Français ne fera pas l’objet d’une offensive du Real Madrid cet été face aux difficultés économiques causées par le passage de la pandémie de COVID-19. Cela étant, le mystère demeure quant à la situation de l’ancien monégasque dans un an. Et pour cause, Kylian Mbappé sera alors à un an de la fin de son contrat au PSG, et cela pourrait grandement faciliter la tache des Merengue puisque les Parisiens ne seront plus en position de force dans les négociations. Et il semblerait que le Champion du Monde 2018 en soit pleinement conscient…

Kylian Mbappé sait qu’il pourra mettre la pression au PSG en 2021 !