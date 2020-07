Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avantage Leonardo dans un dossier chaud de Guardiola ?

Publié le 22 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Kalidou Koulibaly figurerait toujours dans les petits papiers de Leonardo, à la recherche d’un défenseur central, Manchester City ne serait plus vraiment en position de force dans ce dossier. De quoi laisser une belle fenêtre de tir au PSG.

Voici un dossier qui anime l’actualité mercato depuis de longs mois désormais. Bien qu’il dispose d’un contrat avec le Napoli courant jusqu’en juin 2023, Kalidou Koulibaly ne devrait pas passer l’été à Naples. En effet, le président Aurelio De Laurentiis s’attendrait à le vendre au plus offrant et réclamerait une indemnité de transfert de 75M€. Le PSG et Manchester City seraient tous les deux sur le coup, mais les Skyblues pourraient ne pas être en mesure de s’aligner sur les demandes du Napoli.

Le Napoli trop gourmand pour Koulibaly aux yeux de City ?