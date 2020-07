Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prêt à tout pour un ancien joueur ?

Publié le 22 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

En quête de renforts au milieu de terrain malgré l’arrivée de Pape Gueye à l’OM, André Villas-Boas pourrait tenter un joli coup avec une vieille connaissance en la personne de Mauricio.

Début juillet, l’OM frappait un grand coup en s’attachant les services de Pape Gueye. Le milieu de terrain dont le contrat avec Le Havre expirait le 30 juin ne voulait plus s’engager en faveur de Watford malgré son pré-contrat et figurait sur les tablettes de plusieurs clubs français comme Angers ou Strasbourg. Finalement, Gueye a choisi l’OM, pour le plus grand bonheur d’André Villas-Boas. Cependant, l’entraîneur portugais ne voudrait pas faire de la figuration lors de la prochaine édition de la Ligue des champions et attendrait une autre recrue au milieu de terrain.

Des retrouvailles avec Mauricio ?