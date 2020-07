Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va passer à l’action pour Ansu Fati !

Publié le 22 juillet 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Ansu Fati ferait l’objet de nombreuses offres de la part de grandes écuries en Europe, le FC Barcelone aurait l’intention de blinder son contrat pour être s’assurer que sa jeune pépite n’aille pas voir ailleurs prochainement.

À seulement 17 ans, Ansu Fati est parvenu à se faire plus qu’une place dans la rotation du FC Barcelone cette saison. Issu de la Masia, le jeune ailier a été auteur de belles performances lorsqu’Ernesto Valverde et Quique Setién ont fait appel à lui, au point d’avoir définitivement intégré l’équipe première des Blaugrana malgré son jeune âge. Auteur de huit buts et d’une passe décisive après avoir pris part à 32 rencontres cette saison, Ansu Fati a séduit de nombreux observateurs du Barça, mais aussi plusieurs écuries européennes qui se verraient bien l’arracher à l’écurie catalane. Il a ainsi dernièrement été annoncé dans la presse que Manchester United était intéressé par la perspective de l’accueillir et que les Red Devils seraient même prêts à formuler une offre de plus 100M€ pour s’attacher ses services, lui dont la clause libératoire s’élève actuellement à 170M€.

Un nouveau contrat à venir pour Ansu Fati ?