Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur le départ d’Edinson Cavani…

Publié le 22 juillet 2020 à 16h45 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier d’Edinson Cavani au PSG, Thiago Motta livre son ressenti sur le départ libre du buteur uruguayen cet été et assure sa défense face à la polémique autour de son absence totale de communication.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG le 1er juillet dernier, Edinson Cavani a donc quitté librement le club de la capitale à cette échéance, sans même pousser l’expérience jusqu’en août prochain pour terminer la campagne de Ligue des Champions. Mais c’est surtout le manque de communication qui est aujourd’hui reproché à Cavani, lui qui n’a pas fait le moindre message d’adieux malgré ses sept années passées au PSG. Et Thiago Motta, son ancien coéquipier, tente d’expliquer sa réaction ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe .

« Il faut comprendre et accepter »