Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal déterminé à attirer Laurent Blanc ? La réponse !

Publié le 22 juillet 2020 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ce mercredi que le FC Barcelone songerait à enrôler Laurent Blanc pour succéder à Quique Setién, cela ne serait pas exactement le projet d’Eric Abidal avec le technicien français.

L’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone s’écrit en pointillés après la perte de la course au titre en Liga face au Real Madrid. Si l’ancien technicien du Real Betis devrait être sur le banc catalan pour la Ligue des Champions en aout prochain, son aventure au Barça devrait vraisemblablement s’arrêter après et les Blaugrana auraient d’ores et déjà identifié un potentiel successeur : Laurent Blanc. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’ancien entraîneur du PSG souhaite reprendre du service cet été et a déjà refusé une offre de Fenerbahçe et le poste de sélectionneur de l’Arabie Saoudite. Parallèlement, le technicien français a dernièrement été annoncé dans le viseur du FC Valence, tandis que le FC Barcelone aurait donc aussi coché son nom.

Laurent Blanc aurait seulement été proposé au FC Barcelone !