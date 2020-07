Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal répond à sa manière à la contre-attaque de McCourt !

Publié le 22 juillet 2020 à 13h15 par B.C.

Après la publication d'un communiqué virulent de l'OM à son égard, Mourad Boudjellal a lâché une réponse insolite au club phocéen.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l'avenir de l'OM après les multiples prises de paroles de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, la direction phocéenne a décidé de siffler la fin de la récréation. Dans un communiqué publié ce mardi soir, le club a dénoncé une « campagne de déstabilisation » de la part de Boudjellal et Ajroudi et a annoncé vouloir « agir en justice » à l'encontre des deux hommes. Par le biais de ce communiqué, l'OM en a profité pour réaffirmer que Frank McCourt n'a, « à aucun moment envisagé de céder sa participation » dans le club. Une sortie forte qui n'a pas incité Mourad Boudjellal à se montrer discret.

Boudjellal n'est pas un « héros »

Comme à son habitude, l'ancien président du RCT a décidé de répondre en chanson sur son compte Twitter . Boudjellal a ainsi partagé, sans commentaire, la chanson de Daniel Balavoine " Je ne suis pas un héros ". Une sortie qui n'est pas anodine puisque le Varois avait utilisé à plusieurs reprises ce jeu de mots sur le nom du président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, en affirmant « Je ne suis pas un Eyraud ». Pas certain que la direction marseillaise partage cet humour.