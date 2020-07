Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas veut toujours plus !

Publié le 23 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Sachant que la saison prochaine sera physiquement plus éprouvante avec la participation de l’OM en Ligue des champions, André Villas-Boas attend toujours des renforts supplémentaires en plus de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi.

Début juillet, l’OM s’attachait les services de Pape Gueye dont le bail avait expiré avec Le Havre . Bien qu’il ait signé un pré-contrat avec Watford, le milieu de terrain de 21 ans a fait machine arrière et a finalement privilégié le projet marseillais. Mardi, l’OM a frappé une seconde fois sur le marché mettant la main sur le prometteur Leonardo Balerdi (21 ans). Via un prêt avec option d’achat non obligatoire de 14M€, le club phocéen a recruté le défenseur central argentin évoluant jusqu’ici au Borussia Dortmund. Mais André Villas-Boas veut plus étant bien au courant que les efforts seront plus conséquents la saison prochaine pour son groupe avec la participation de l’OM en Ligue des champions.

Un latéral gauche et un attaquant