Mercato - OM : Ajroudi et Boudjellal réussiront-ils à racheter l’OM à McCourt ?

Publié le 23 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Du côté de Marseille, le dossier du rachat de l’OM par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi n’en finit plus de connaitre des rebondissements. Les deux hommes arriveront-ils alors à trouver un accord avec Frank McCourt ?

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt compte bien y rester. D’ailleurs, l’Américain ne cesse de le répéter ces dernières semaines face aux sorties incessantes de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, ces deux hommes pilotent actuellement un projet de rachat du club phocéen avec de très grandes ambitions pour celui-ci. Un dossier qui ne cesse de faire parler sur la Canebière, mais ces dernières heures, cela a pris un autre tournant. Lassé de répéter que le club n’était pas à vendre, McCourt a décidé de contre-attaquer en lançant une action en justice entre Boudjellal et Ajroudi. « Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », pouvait-on ainsi lire dans le communiqué de l’OM.

« On veut juste acheter le club »