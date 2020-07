Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi contre-attaque et déclare la guerre à McCourt !

Publié le 22 juillet 2020 à 12h45 par B.C.

En réponse au communiqué agressif de l'OM publié ce mardi soir, Mohamed Ayachi Ajroudi a fait savoir par le biais de ses avocats qu'il ne comptait pas en rester là.

La guerre est officiellement déclarée entre Frank McCourt et Mohamed Ayachi Ajroudi. Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille a dénoncé la « campagne de déstabilisation » de l'homme d'affaires franco-tunisien et de Mourad Boudjellal, désireux de racheter le club phocéen. « L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », pouvait-on notamment lire dans ce communiqué. Le club phocéen en a profité pour réaffirmer que Frank McCourt n'avait, « à aucun moment », envisagé de vendre l'OM. En réponse à cette attaque, Mohamed Ayachi Ajroudi a répliqué via ses avocats.

« Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à son honneur et à sa considération », martèle les avocats d'Ajroudi