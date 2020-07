Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Eyraud… Boudjellal lâche une bombe sur le projet de rachat !

Publié le 23 juillet 2020 à 14h45 par Th.B. mis à jour le 23 juillet 2020 à 14h52

Sachant que Mohamed Ayachi Ajroudi est la personne adéquate pour redonner à l’OM sa grandeur d’antan aux côtés de Frank McCourt, Mourad Boudjellal a assuré être prêt à se retirer du projet de rachat et donc à ne pas devenir président du club si cela permettait qu’il se fasse.

Ces dernières semaines, Mourad Boudjellal qui s’est auto-déclaré porteur d’une offre de rachat de l’OM et Mohamed Ayachi Ajroudi n’ont cessé d’utiliser les médias pour faire part de leur volonté d’acquérir l’OM via des fonds du Moyen-Orient et plus précisément des Émirats Arabes Unis. Néanmoins, l’OM a très mal perçu cette constante couverture médiatique et a par le biais d’un communiqué divulgué une action en justice à l’encontre de l’ancien président du Racing Club de Toulon et de l’homme d’affaires franco-tunisien. Les deux hommes ont déjà répondu à cette action judiciaire lancée par le club phocéen. De passage dans les locaux de RMC Sport ce jeudi, Mourad Boudjellal s’est montré prêt à tout pour que ce rachat se déroule, quitte à se retirer du projet.

Boudjellal évoque son éventuel retrait du projet de rachat pour qu’il aboutisse !