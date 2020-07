Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prêt à baisser son salaire comme Payet ? Il répond !

Publié le 23 juillet 2020 à 12h15 par La rédaction

Steve Mandanda a avoué que ses conditions de prolongations étaient personnelles à l'OM, et qu’il n’avait pas encore la tête à son après-carrière.

« Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer ». Steve Mandanda s’était confié sur son avenir dans un récent entretien avec Le Phocéen . À 35 ans, le gardien de but est toujours en grande forme. Ses prestations décisives la saison passée ont grandement participé à la qualification de son équipe pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Mais à un an de la fin de son bail, Steve Mandanda n’est pas encore sûr de continuer à l’OM après l’été 2021. André Villas-Boas estime qu’il faut que son gardien numéro un prolonge à Marseille. De son côté, le portier ne souhaite pas se prononcer sur les conditions de son éventuelle prolongation…

« C’est très personnel »