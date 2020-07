Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue relance totalement le dossier Alaba !

Publié le 23 juillet 2020 à 10h45 par Th.B.

Alors que David Alaba serait une piste prise en considération par la direction sportive du PSG, l’Autrichien a été appelé à rester au Bayern Munich par son nouveau coéquipier Leroy Sané tout juste transféré de Manchester City.

Cela fait à présent plusieurs semaines que David Alaba est annoncé sur le départ. D’abord, l’international autrichien de 28 ans avait ouvert la porte à un transfert en Espagne, au Real Madrid ou au FC Barcelone, lors d’un entretien à GQ . Par la suite, alors que Manchester City avait pris connaissance de la volonté du Bayern Munich de recruter Leroy Sané, les Skyblues auraient tenté leur chance avec Alaba par le biais d’un échange, en vain. Leroy Sané a finalement signé en faveur du Bayern, mais Alaba est resté. De quoi faire les affaires du PSG ? Depuis quelque temps, le club de la capitale suivrait avec attention l’évolution de la situation d’Alaba, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021. Mais la nouvelle recrue bavaroise pourrait faire de l’ombre à Leonardo et au PSG dans cette opération.

Leroy Sané incite David Alaba à rester au Bayern