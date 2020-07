Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc aurait reçu une première réponse du Barça !

Publié le 23 juillet 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des options à l’étude pour venir succéder à Quique Sétien la saison prochaine sur le banc du FC Barcelone, Laurent Blanc ne serait finalement pas pisté à en croire certaines sources du club catalan.

Et si Laurent Blanc reprenait enfin du service cet été ? Quatre ans après son départ du PSG, l’entraîneur français n’a encore jamais retrouvé de club malgré de nombreuses prises de contact. Ces derniers jours, un vif intérêt du FC Barcelone a été évoqué à son égard, et c’est notamment Eric Abidal, le secrétaire technique du club blaugrana , qui ferait le forcing pour faire venir Laurent Blanc. Mais cette piste semble finalement prendre un énorme coup de froid…

Barcelone nie tout intérêt pour Laurent Blanc