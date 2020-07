Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prend déjà position pour l'avenir de Balerdi !

Publié le 23 juillet 2020 à 8h45 par La rédaction

André Villas-Boas a reconnu qu’il pistait Leonardo Balerdi depuis un bon moment, et l'entraîneur marseillais espère voir l’Argentin s’engager à long terme avec l’OM.

Après Pape Gueye il y a plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille s’est offert une nouvelle recrue puis Leonardo Balerdi (21 ans) a signé mardi après-midi. Le défenseur central arrive en prêt pour une saison, en provenance du Borussia Dortmund, où il a très peu joué ces derniers mois. À la fin de l’exercice 2020-2021, le club marseillais pourra décider de lever ou non l’option d’achat, fixée à 14M€. Balerdi a rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage en Allemagne et semble déjà heureux d’avoir signé en Ligue 1. En tous cas, André Villas-Boas espère voir Leonardo Balerdi s’engager à long terme à l’OM.

« J'espère qu'il rejoindra l'OM définitivement à la fin de la saison »