Mercato - Barcelone : Vers une nouvelle désillusion pour Laurent Blanc ?

Publié le 23 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Sans club depuis l’été 2016, Laurent Blanc est pressenti pour remplacer Quique Setién à la tête de l’effectif du FC Barcelone. Cependant, l’ancien entraîneur du PSG pourrait à nouveau voir un autre profil lui être préféré au sien.

En attestent les témoignages de Luis Suarez et de Lionel Messi dernièrement, Quique Setién ne fait clairement pas l’unanimité au sein du vestiaire catalan. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il sera licencié cet été. Au cours d’une entrevue avec le président Josep Maria Bartomeu vendredi dernier, l’entraîneur du FC Barcelone s’est vu conforté dans sa position, du moins jusqu’à la fin de la saison. En effet, le Barça a encore au minimum un 1/8ème de finale retour de Ligue des champions à jouer face au Napoli. Une belle surprise en C1 pourrait permettre à Setién de conserver son poste. Mais en l’état, tout porte à croire qu’il ne sera pas à la tête de l’effectif du FC Barcelone la saison prochaine. Qui pour le remplacer ? Le nom de Laurent Blanc revient avec insistance.

Ronald Koeman préféré à Blanc ?