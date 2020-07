Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc menacé par un autre profil XXL ?

Publié le 22 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Dans une position délicate au vu des récents résultats, Quique Setién ne pourrait plus être sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Le club catalan songerait à le remplacer et le président aurait pris le dossier en main, prêt à aller à l’encontre des demandes de son directeur sportif...

Arrivé au FC Barcelone en janvier dernier pour remplacer Ernesto Valverde, Quique Setién ne convainc absolument pas sur le banc du club catalan. Après une grande désillusion dans le championnat espagnol et donc la victoire finale du Real Madrid, l’ancien entraîneur du Betis Séville serait plus que jamais sur la sellette. Eric Abidal serait activement à la recherche de son remplaçant et aurait proposé les services de Laurent Blanc à ses dirigeants. Josep Maria Bartomeu aurait répondu fermement à Abidal !

Koeman plutôt que Blanc ?