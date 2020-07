Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier David Alaba au point mort ?

Publié le 23 juillet 2020 à 1h15 par A.C.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021 et suivi de près par le PSG et Manchester City, David Alaba serait loin d’être fixé pour son avenir.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, David Alaba affronte un tournant dans sa carrière. Son contrat se termine dans moins d’un an et, à 28 ans, le moment est peut-être venu pour lui de quitter le Bayern Munich. Il faut dire qu’il ne manque pas de courtisans ! Le Paris Saint-Germain lui ferait les yeux doux, tout comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City. Récemment interrogé sur son avenir, Alaba a notamment laissé entendre que tout pourrait s’accélérer après la Ligue des Champions.

David Alaba finalement pas si courtisé que ça ?