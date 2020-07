Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a clairement un coup à jouer avec David Alaba !

Publié le 22 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, le PSG est annoncé parmi les prétendants de David Alaba. Et pour le joueur du Bayern Munich, Leonardo pourrait avoir toutes les raisons d’y croire. Explications.

Avec le futur départ de Thiago Silva, Leonardo cherche un renfort en défense pour pallier cette perte. Le directeur sportif du PSG scrute ainsi un peu partout, regardant notamment du côté de l’Allemagne. Dernièrement, il a ainsi été annoncé que le club de la capitale gardait un oeil sur David Alaba. Il faut dire que du côté du Bayern Munich, la situation de l’Autrichien est délicate. En effet, ce dernier n’a plus qu’un an de contrat et pour le moment, la question de sa prolongation est loin d’être réglée. De quoi possiblement ouvrir la porte à un départ d’Alaba, pour qui le PSG pourrait bien avoir les arguments nécessaires pour le convaincre.

Alaba veut vraiment jouer au milieu !