Mercato - PSG : Le Barça s’est fixé une condition pour David Alaba !

Publié le 22 juillet 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG et le FC Barcelone sont annoncés sur les traces de David Alaba, dont le contrat actuel expirera en juin 2021, le club catalan aurait fixé une condition sine qua non pour passer à l’action dans ce dossier.

« Des discussions sont en cours. Mais je ne suis pas si impliqué car je veux me concentrer totalement sur la Ligue des champions. Je me concentre entièrement sur cela », a lâché David Alaba à DPA , confirmant ainsi que son agent était en négociation avec le Bayern Munich pour prolonger son bail expirant en 2021, bien qu'il ne soit pas impliqué dedans pour l'heure. Le latéral gauche autrichien, également capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense centrale, représente actuellement une excellente opportunité de marché au regard de sa situation contractuelle, chose qui l’a conduit à être annoncé sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone. Cependant, un éventuel renouvellement de contrat pourrait mettre fin à cela, et tout particulièrement du point de vue du Barça à en croire les dernières informations de la presse catalane.

Le Barça abandonnera pour David Alaba s’il prolonge au Bayern Munich !