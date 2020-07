Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour ce dossier colossal du Barça ?

Publié le 22 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone travaille depuis plusieurs semaines sur la prolongation de Marc-André ter Stegen, les Catalans sauraient à quoi s'en tenir sur les exigences de l'Allemand…

Le FC Barcelone travaille sur son mercato. Quelques jours après avoir officiellement laissé le titre de Liga au Real Madrid après une défaite face à Osasuna, les Blaugrana préparent l'avenir, et Josep Maria Bartomeu plancherait toujours sur le dossier Marc-André Ter Stegen, qui traîne depuis des mois au Barça. Indiscutable dans les buts du FC Barcelone, l’international allemand aurait d'ailleurs fait part de ses exigences financières afin d’éventuellement prolonger son contrat…

Le Barça touche au but pour Ter Stegen ?