Mercato - PSG : Kylian Mbappé ne fermerait aucune porte pour son avenir !

Publié le 22 juillet 2020 à 20h45 par T.M.

Pour le PSG, la prolongation de Kylian Mbappé apparait comme une priorité. Toutefois, du côté du joueur, on souhaiterait plutôt prendre son temps et tout serait bel et bien possible dans ce dossier.

Du côté du PSG, on peut un peu souffler, Kylian Mbappé a annoncé qu’il serait toujours là la saison prochaine. Pour autant, l’avenir du Français est encore au centre des débats, notamment en ce qui concerne la question de sa prolongation. D’ailleurs, pour la direction parisienne, cela serait une priorité, à la fois sur le plan sportif et économique. Du côté de Doha, l’avenir de Mbappé serait également un dossier brulant. Ce mercredi, Le Parisien nous informe d’ailleurs que le propriétaire qatari ne voudrait pas entendre parler d’un départ du joueur de 21 ans, souhaitant même le conserver au moins jusqu’en 2022, date de la Coupe du Monde au Qatar.

Tout est ouvert !