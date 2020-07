Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a fait passer une consigne très claire pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 22 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

Ce mardi, Kylian Mbappé a assuré qu’il serait toujours au PSG la saison prochaine. Et après ? Du côté de Doha, on espèrerait voir le prodige français continuer encore plusieurs saisons sous le maillot parisien.

Depuis plusieurs mois désormais, le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé anime la rubrique mercato. Le Real Madrid rêve de l’attaquant du PSG, mais avec les répercussions négatives du coronavirus, les Merengue devront attendre jusqu’à 2021 pour lancer leur assaut. Leonardo peut donc souffler, Mbappé sera toujours là la saison prochaine, et ce dernier l’a d’ailleurs confirmé ce mardi en marge de la rencontre face au Celtic Glasgow : « Cela veut dire que je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive ». Une bonne nouvelle pour le PSG, mais le feuilleton est loin d’être terminé. En effet, en coulisses, Leonardo s’activerait toujours pour faire prolonger le champion du monde. Un nouveau bail qui serait d’ailleurs une priorité du côté des têtes pensantes parisiens à Doha.

Mbappé au PSG… au moins jusqu’en 2022 !

L’avenir de Kylian Mbappé est une question prioritaire au PSG, mais aussi à Doha. D’ailleurs, ce mercredi, Le Parisien assure que le Qatar aurait fait passer un message très clair à Leonardo et à la direction parisienne concernant le crack tricolore. Pour le propriétaire qatari, il ne serait pas question de vendre Mbappé, et ce peu importe le prix proposé pour le joueur de 21 ans. D’ailleurs, l’objectif avec le protégé de Thomas Tuchel serait encore de le conserver pour au moins 3 saisons et ainsi le voir rester au PSG jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en 2022. C’est d’ailleurs à ce date que le contrat de Kylian Mbappé prend actuellement fin avec le club de la capitale. Si les Parisiens veulent donc éviter de voir partir leur joueur gratuitement à cette date, il va donc falloir accélérer sur cette prolongation, qui revêt d’ailleurs d’une énorme importance…

Une question sportive et financière