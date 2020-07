Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel ferme à son tour la porte à un départ de Kylian Mbappé !

Publié le 21 juillet 2020 à 22h15 par T.M.

Ce mardi, Kylian Mbappé a scellé son avenir au PSG, assurant qu’il serait là la saison prochaine. Thomas Tuchel en a d’ailleurs rajouté une couche, expliquant que son joyau n’était de toute façon pas à vendre.

Pour cet été, le feuilleton Kylian Mbappé est désormais clôt. C’est d’ailleurs le joueur du PSG en personne qui a mis fin aux différentes rumeurs à son sujet, lui qui ne cesse d’être envoyé au Real Madrid. Ainsi, au micro de BeIN Sports à la mi-temps de la rencontre face au Celtic Glasgow ce mardi, Mbappé a été clair, assurant : « Cela veut dire que je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même ».

« Nous ne sommes pas prêts pour vendre les gars »